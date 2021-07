Torino, Fatta per l’arrivo di un ex giocatore viola per l’attacco

Fatta per l'arrivo in granata per un ex giocatore della Fiorentina. Il trequartista arriva dalla Juventus per prestito con diritto.

Redazione VN

Come riporta TuttoMercatoWeb.com, sembra fatta per l'arrivo in granata di Marko Pjaca dalla Juventus. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto per l'ex viola, che piace molto al nuovo allenatore del Torino Ivan Juric. Le parti nella giornata di domani limeranno gli ultimi dettagli dell'accordo. Poi visite e firma per il nuovo trequartista del Toro.