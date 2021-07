FOTO VN – Italiano e lo staff: dopo l’allenamento va in scena la partitella

Dopo l'allenamento sul campo "Benatti" di Moena, Italiano e i suoi collaboratori hanno messo in scena una partitella

Dopo l'allenamento andato in scena nel pomeriggio a Moena, condizionato dal maltempo nella sua parte iniziale, Vincenzo Italiano e il suo staff hanno svestito i panni di allenatore per tornare a divertirsi un po' in campo. Il tecnico viola e i suoi collaboratori hanno infatti messo in scena una partitella sul Benatti per allentare un po' gli animi in un momento così delicato come la preparazione della stagione.