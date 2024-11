Torino e Fiorentina su Shpendi: “Sento molte voci, so qual è la scelta giusta”

Cristian Shpendi sta stupendo veramente tutti, grazie alle sue 9 reti sta trascinando il Cesena in serie B ed al momento è in vetta nella classifica marcatori. Prestazioni che ovviamente hanno attirato molte squadre, tra cui Fiorentina e Torino , in vista del mercato di gennaio. Oltre a queste maglie Shpendi riflette sul suo futuro anche in ambito nazionale, dopo la delusione albanese c'è la clamorosa opportunità di vestire la divisa italiana . Queste le sue parole a TeleRomagna:

Mercato?

"Fiorentina e Torino? Sento molte voci sul mio conto, l'unica cosa a cui penso al momento è il Cesena. So che qui sto bene e che continuare è la scelta giusta, ma queste sono scelte che non dipendono da me. Per ora cerco solo di ottenere il bene per me per il Cesena".