Tonelli vuole la Fiorentina, ma ad una condizione

Nuovi aggiornamenti sulla pista Lorenzo Tonelli. Il difensore classe '90, nato a Firenze, avrebbe dato la sua priorità assoluta alla Fiorentina e se non dovesse concretizzarsi la trattativa è pronto a rimanere al Napoli. Lo riporta tuttomercatoweb che aggiunge però un particolare importante legato alla formula. Dopo il prestito alla Sampdoria di un anno fa lo stesso Tonelli cerca una sistemazione che possa dargli continuità e non sembra intenzionato ad accettare il prestito, a meno che non ci sia l'obbligo di riscatto.