Pedullà: “Laxalt e Murru nomi da seguire, Tonelli pista concreta. Su Biraghi e Ribery…”

Alfredo Pedullà, giornalista Corriere dello Sport e Sportitalia, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Biraghi vuole andare all’Inter, ma devono esserci le condizioni giuste. Almeno ad oggi non sono previsti scambi. Politano? Smentito da Pradè, bisogna credergli. Laxalt era stato proposto come contropartita per Veretout, nome da seguire come Murru. Tonelli può essere una pista concreta. Ribery? Pradè è stato sincero e ha disegnato la situazione nel migliore dei modi”.