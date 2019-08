Tonelli si avvicina: ecco le cifre dell’affare

Lorenzo Tonelli (SCHEDA) potrebbe essere il sostituto di Federico Ceccherini, sempre più vicino al Brescia. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina potrebbe chiudere l’affare con il Napoli non sulla base di un prestito, ma a titolo definitivo per una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro.

LA FIORENTINA PENSA ANCHE A OKAKA