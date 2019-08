Dalbert-Tonelli, vicino il doppio accordo. E se esce Simeone può arrivare Okaka

La Fiorentina è molto attiva anche sullo scambio Biraghi-Dalbert. Tra i due club c’è già l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10-12 milioni. Già oggi dovrebbe arrivare il sì del francese alla Fiorentina. Intanto, si legge su Repubblica oggi in edicola, proseguono le trattative per arrivare al difensore centrale.

C’è un’operazione ben avviata con il Napoli per Tonelli, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina ha chiesto anche Chiriches, costa 15 milioni come Bonifazi. Attenzione anche a Caceres, che è svincolato e può essere un ottimo innesto. Se esce Simeone un’ipotesi può essere Okaka, attualmente in forza al Watford.