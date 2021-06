TMW: viola su Italiano? Quasi impossibile, non si muove da La Spezia

Secondo il portale, il tecnico delle aquile non prende neppure in considerazione altre soluzioni

Fiorentina in confusione? Dopo un pomeriggio di ordinaria follia pare proprio che il club gigliato dirà addio a Gennaro Gattuso. Ed ecco perché Daniele Pradè e soci sono già in cerca di un nome nuovo per la panchina. L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini aveva già lanciato il nome di Vincenzo Italiano in serata, ma secondo tuttomercatoweb.com si tratta di un'ipotesi quasi impossibile. Il tecnico dello Spezia, infatti, ha rinnovato settimana scorsa con il club ligure e non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione altre soluzioni, anche perché sta già lavorando alla costruzione della nuova formazione bianconera.