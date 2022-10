Tirreno: Zurkowski “ostaggio” della Fiorentina. Ecco cosa sta succedendo

Zurkowski non ha fatto mistero di voler restare in azzurro a fine prestito, così come il presidente Corsi non ha fatto mistero di gradire questa soluzione. Ma l'Empoli non ha esercitato il diritto di riscatto tentando la stessa operazione fatta con Luperto, tornato indietro dal Napoli con lo sconto. L'accordo in realtà c'era e, come si dice in questi casi, mancava solo l'ufficialità. Che non è mai arrivata perché nel frattempo i rapporti tra Empoli e Fiorentina si incliara. A Firenze piaceva Bajrami, che poi non piaceva più. Piaceva tantissimo Parisi, l'ultimo giorno di mercato, che però l'Empoli non voleva cedere e la Fiorentina si è tenuta in ostaggio il polacco, senza riuscire poi a piazzarlo altrove nei minuti finali. Così tutto lascia credere che Zurkowski rimarrà malinconicamente a guardare gli altri che giocano almeno fino a gennaio, buttando via mezza stagione nel momento decisivo della carriera. L’ipotesi di un ritorno in azzurro? C’è un ostacolo, il litigio tra il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi e il direttore generale viola Joe Barone, che invece si sono scontrati duramente sull'affare Parisi e non risulta che poi si siano riavvicinati. Quindi altre ipotesi restano lo Spezia, col quale la Fiorentina ha buoni rapporti, o il Bologna, oppure un campionato estero. Perché Szymon quasi certamente farà i Mondiali in Qatar e con un paio di buone partite potrebbe trovare altri estimatori.