This is the end: Simeone è già in partenza per Cagliari

This is the end. L’avventura di Giovanni Simeone alla Fiorentina è finita dopo due stagioni. L’attaccante argentino ha scelto il Cagliari dopo essere stato corteggiato anche dalla Sampdoria. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, questa mattina prima delle 8 il Cholito è arrivato all’aeroporto di Peretola: scalo a Roma e poi volo per Cagliari. Oggi visite mediche e firme con il club rossoblù. Domenica sera alla Sardegna Arena la sfida contro l’Inter.

VIA SIMEONE: ECCO I SOLDI PER DE PAUL. MA ATTENZIONE A POLITANO