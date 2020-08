“Thiago Silva vuole vincere la Champions”. E il Chelsea gli offre un ingaggio monstre

Quotazioni sempre più in ribasso per l’ipotesi Thiago Silva-Fiorentina. E nei giorni scorsi, quando prendeva corpo la notizia di un “sì” del brasiliano al club viola, siamo stati noi a raccontarvi quale fosse la reale situazione. Il difensore ha ancora grandi ambizioni: “Vuole vincere la Champions e la sua scelta andrà in quella direzione. Il Chelsea lo vuole” ha detto a Radio Sportiva Alessandro Canovi, procuratore molto vicino all’ambiente PSG. E le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti: stando a quanto scrive Footmercato, i Blues avrebbero offerto a Thiago Silva un contratto di una stagione con opzione per il secondo anno, con uno stipendio da 10 milioni di euro. E se davvero le cose stanno così, per la Fiorentina è impossibile competere.

