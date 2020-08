Thiago Silva, spunta anche l’interesse della Lazio

Tra le società maggiormente interessate a rinforzarsi in vista della prossima stagione, vi è la Lazio di Lotito che l’anno prossimo disputeranno la Champions League. I biancocelesti sono alla ricerca di profili esperti e che possano garanture qualità alla rosa di Inzaghi e in questo senso, secondo quanto riporta Il Messaggero, sarebbero interessati a Thiago Silva, il cui contratto è in scadenza con il Psg e non più tardi di un mese fa aveva ricevuto anche una proposta dalla Fiorentina. Se ne parlerà a Champions finita.

VN – CONTATTI CON JAVI MARTINEZ E PIATEK, C’E’ LO ZAMPINO DELL’INTERMEDIARIO