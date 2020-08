di Nicolò Schira

Asse di mercato tra la Fiorentina e l’intermediario Gabriele Giuffrida, già protagonista a gennaio del passaggio in viola del centrocampista Kevin Agudelo in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni dal Genoa. I rapporti tra l’agente romano e la dirigenza gigliata sono molto buoni e potrebbero produrre nuovi affari. In particolari c’è la regia di Giuffrida su due obiettivi sui quali stanno lavorando Daniele Pradè e Joe Barone, ovvero Krzysztof Piatek e Javi Martinez. Il Pistolero polacco ha nostalgia dell’Italia e tornerebbe volentieri in Serie A dopo il semestre in chiaroscuro all’Hertha Berlino. Il feeling con il tecnico Labbadia non è esploso, ma i tedeschi non fanno sconti e vogliono almeno 25 milioni sotto forma di obbligo di riscatto. Nessuna apertura al momento per il prestito con diritto di riscatto. Piatek ha già fatto coppia con Kouamè e dopo l’ottimo rendimento al Genoa i due potrebbero tornare a fare sfracelli all’ombra della Fiesole.

Piatek ma non solo, perché Giuffrida ha ottimi rapporti con Margarita Garay che rappresenta Javi Martinez. Il jolly spagnolo è in uscita dal Bayern Monaco e gradirebbe un’esperienza in Serie A. Motivo per il quale la Fiorentina ha allacciato i contatti. Il classe 1988 chiede un triennale e attualmente guadagna 4,5 milioni netti a stagione. Ovviamente servirebbe spalmare un po’ gli emolumenti (triennale da 3 milioni a stagione), ma i primi contatti hanno avuto esito positivo e lo spagnolo ci sta riflettendo con attenzione. Entrate ma anche uscite, visto che Agudelo potrebbe andare a giocare in prestito. Verona e Benevento hanno chiesto informazioni. L’ultima parola sul talento colombiano spetterà a Beppe Iachini…

