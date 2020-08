Thiago Silva alla Fiorentina? Accordo vicino con il centrale brasiliano

Per calciomercato.com non ci sono dubbi: Thiago Silva può arrivare alla Fiorentina. Il difensore brasiliano è vicinissimo al ritorno in Italia, dopo aver giocato dal 2009 al 2012 con la maglia del Milan. Secondo il sito l’accordo, in pratica, è cosa fatta tra il club gigliato ed il difensore brasiliano, che lascerà il PSG da capitano dopo la finale di Champions League (i parigini giocheranno domenica sera contro il Bayern).

