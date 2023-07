Ormai è cosa nota, Sofyan Amrabat lascerà la Fiorentina. L'unica cosa da caprie è quando avverrà il tutto. Come riportato dal club viola, il marocchino arriverà lunedì al Viola Park, ma la sensazione è quella che la cessione possa arrivare prima.Infatti, come riportato dal TGR, il Manchester United vorrebbe chiudere per il centrocampista viola entro la fine di questa settimana. In questo modo, la Fiorentina risolverebbe questa situazione in tempi utili.