Terzic nel mirino di un club di Serie A, ma Italiano fa muro

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla del mercato in entrata del Bologna. La società emiliana, in particolare, vorrebbe rinforzare le proprie corsie esterne nel mercato invernale e il primo nome nel taccuino della dirigenza è quello di Doig del Verona. Oltre al calciatore scozzese, però, si legge nel giornale che i rossoblù sarebbero interessati anche a Calafiori e Aleksa Terzic. La Fiorentina, però, su indicazione di Vincenzo Italiano non vorrebbe lasciar partire il terzino sinistro serbo.