Terracciano tra campo e mercato: dopo il Monza ci pensa un’altra di A

In proiezione del mercato di gennaio il Cagliari sta seriamente valutando di affidarsi a Pietro Terracciano per coprire la propria porta. Nelle ultime settimane Simone Scuffet è stato rimpiazzato da colui che doveva essere la riserva, Alen Sherri, per via di qualche errore di troppo; Davide Nicola ha deciso così di mettere in panchina l'estremo difensore friulano per far spazio al portiere albanese ma manca ancora sicurezza in casa Cagliari e Terracciano potrebbe essere la soluzione giusta.