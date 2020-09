Svincolati di lusso: Bonaventura ha scelto la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport si concentra sugli svincolati di lusso. Tra questi c’è anche Giacomo Bonaventura, ad un passo dalla Fiorentina:

Chi ha chiuso con un po’ di delusione la sua avventura da milanista è Bonaventura. Jack ha subito voglia di ricominciare e ha scelto la Fiorentina e di vestire Viola i prossimi due anni. Il centrocampista è stato corteggiatissimo dal Benevento ma ha preso tempo per valutare la scelta giusta. Una chiamata a cui non si può dire di no come quella arrivata dalla Fiorentina di Commisso, che coi parametri zero ha un buon feeling dopo il colpo Ribery di un anno fa.