Su Scamacca piomba l’Arsenal. Il Sassuolo declina la prima offerta monstre

L'Arsenal offre 35 milioni per Scamacca, il Sassuolo ne chiede di più. E l'Inter rischia di defilarsi

Non c'è solo l'Inter nel futuro di Gianluca Scamacca. Come scrive Calciomercato.com, l'attaccante e ormai ex obiettivo viola - ieri titolare con la maglia azzurra contro la Germania in Nations League - avrebbe già un accordo di massima con i nerazzurri ma su di lui è piombato prepotentemente l'Arsenal. I Gunners avrebbero offerto una cifra attorno ai 35 milioni al Sassuolo, non ancora abbastanza per convincere Carnevali che punta a 40 più bonus. Cifre iperboliche, che potrebbero far desistere anche l'Inter impegnata sull'asse Lukaku-Dybala.