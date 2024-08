Su Nzola il Lens e non solo. Pedullà: “Ci sono anche 4 club di Serie A”

È ancora in definizione il futuro di Mbala Nzola dopo la stagione piuttosto deludente passata alla Fiorentina. E sull'angolano arrivano aggiornamenti direttamente dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà che spiega come il Lens voglia a breve presentare un'offerta ufficiale per l'ex Spezia, dopo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore. Ma Nzola è attenzionato anche in Italia.