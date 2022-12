Stallo per Gollini. Al momento l’addio del portiere non è una priorità

Quale futuro per Gollini? Attorno al portiere al momento non si registrano troppi movimenti

Titolare nella seconda amichevole del triangolare contro il Rapid Bucarest, Pierluigi Gollini non è stato particolarmente impegnato. Come scrive La Nazione, il portiere - slittato dietro Terracciano nelle gerarchie viola - non ha molto mercato. La Fiorentina al momento ha intenzione di rimanere ferma, ma nelle prossime settimane potrebbe obiettivamente succedere di tutto. E se il classe '95 facesse ritorno a Bergamo, il club di viale Fanti dovrà cercare un nuovo portiere sul mercato.