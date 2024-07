Sportitalia: “Nzola-Cagliari pista riaperta”

La Fiorentina attende le varie uscite per muoversi sul mercato ed arricchire la rosa di mister Palladino. In pole position tra i partenti rimane Mbala Nzola: l'attaccante angolano non rientra nei piani della società, infatti non è mai stato aggregato al gruppo durante il ritiro svolto al Viola Park, oltre a non essere rientrato nella lista dei convocati per la tournée inglese. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Cagliari sarebbe tornato sulle tracce dell'attaccante viola dopo aver fatto già un primo sondaggio nelle settimane passate.