Sportitalia, ecco la situazione dei rinnovi in casa Fiorentina

Sportitalia parla della situazione dei rinnovi in casa viola. Partendo dai terzini. Secondo l'emittente a Venuti non sarà rinnovato il contratto, che scade nel 2024. Sarà sostituito da Pierozzi, che sta ben impressionando in B alla Reggina. Per Biraghi invece la situazione è in stand-by. Poi ci sono Bonaventura e Saponara. Entrambi potrebbero rinnovare. Jack addirittura dovrebbe allungare il contratto già nei prossimi mesi. Sempre Sportitalia poi parla della situazione di Amrabat. La volontà sarebbe quella di estendere il contratto, anche in caso scattasse l'opzione fino al 2025.