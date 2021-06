Spezia indispettito con ACF per Italiano. Ma le aquile vogliono voltare pagina

I bianchi non avrebbero preso bene il passaggio di Italiano alla Fiorentina che dovrebbe concretizzarsi a breve

Sembra ormai fatta per l'arrivo di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Per quanto riguarda la trattativa, però, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, scrive di come venga vissuta questa situazione dalla società dei Platek. Secondo la rosea, i bianchi sarebbero molto irritati nei confronti della Fiorentina. Tuttavia, hanno comunque deciso di voltare pagina per quanto riguarda il tecnico. Riproporlo dopo le feroci critiche sollevate dalla piazza non sarebbe oggi possibile.