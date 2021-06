Spezia, Baby viola nel mirino come contropartita per liberare lo staff

Piace un altro Baby viola allo Spezia come possibile contropartita tecnica per liberare lo staff di Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, oltre a Tofol Montiel, il nome di un altro baby viola per liberare lo staff di quello che ormai sembra sempre più essere il nuovo mister viola, è Christian Dalle Mura, difensore della Nazionale Under 20. Il giovane viola è appena tornato dal prestito in B alla Reggina, ma la Fiorentina ha già raggiunto un accordo con i calabresi per un altro anno in maglia amaranto. Comunque, si legge, che entro la giornata odierna arriverà la decisione finale.