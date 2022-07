Spalluto, un altro club di Serie B interessato al giovane attaccante viola

Si infiamma il mercato di Serie B attorno a Samuele Spalluto, prodotto del vivaio viola andato in doppia cifra quest'anno in C con la maglia del Gubbio. Oltre al neopromosso Modena, sulle tracce del classe 2001 non convocato per il ritiro di Moena c'è il pressing della Ternana. A riportarlo è calciofere.it.