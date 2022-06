Spalluto ma non solo, pres. Pescara si sbilancia: “Proveremo a prenderli”

Intervistato da Il Centro, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato di alcuni obiettivi di mercato di proprietà della Fiorentina che potrebbero rinforzare l'attacco degli abruzzesi in vista della prossima stagione: "Abbiamo una lista di giocatori, tra cui c'è anche Spalluto della Fiorentina che proveremo a prendere, ha le caratteristiche giuste per noi ma non sarà una trattativa facile. In attacco ci piace anche Gori, l'anno scorso lo volevamo a tutti i costi".