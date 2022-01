Sousa punta subito i fari a Firenze. L’ex Viola vuole Pulgar al Flamengo

Il centrocampista verso il Brasile?

Paulo Sousa si è da poco seduto sulla panchina del Flamengo me sembra avere già le idee piuttosto chiare su come rinforzare la squadra. In particolare, il portoghese ha messo nel mirino un calciatore della sua ex squadra: la Fiorentina. Si tratta di Erick Pulgar, leggermente scivolato nelle gerarchie Viola dopo l'esplosione di Torreira. Il tecnico ha chiesto il cileno alla dirigenza del club di Rio che potrebbe far recapitare un'offerta ufficiale in Viale Fanti nei prossimi giorni. A riportarlo è il giornalista di Sportitalia Rudy Galetti.