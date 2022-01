Ferrara: “Torreira è l’anima viola. Vlahovic? La squadra è con lui”

"Italiano e i giocatori sanno che Vlahovic è fondamentale. Giusto che la società si tuteli, ma serve attenzione"

"Torreira è il mio grande amore, io sono innamorato calcisticamente di lui. E' l'anima del gioco viola, fatto di sacrificio, intensità e bellezza. La Fiorentina ha sbagliato 2/3 partite in stagione, ma sta diventando un'abitudine vedere prestazioni di alto livello. Italiano adesso ha a disposizione gli esterni che voleva, Ikonè ha già fatto intravedere quello di cui è capace. Sottil forse parte un po' in seconda fila, ma arriverà anche il suo momento e dovrà sfruttarlo. Vlahovic? Italiano è un bravo psicologo e ha in mano lo spogliatoio. E lì dentro sono tutti con Vlahovic, perchè è un giocatore fondamentale in campo. Fuori ci sono altre dinamiche ed è giusto che la società cerchi di tutelarsi sul piano finanziario, ma devono stare attenti a non intaccare questa stagione".