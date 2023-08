Riccardo Sottil lontano da Firenze? Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino, l'esterno viola ha ricevuto diverse offerte da club esteri. Eintracht Frankfurt, Brentford e Villareal sono i club interessati. Le squadre hanno sondato il terreno per capire se e come affondare il colpo, anche se per adesso non si registrano tentativi concreti.