Sottil ha deciso: vuole la Spal

Oltre che sulle entrate, ieri la Fiorentina ha lavorato anche sulle uscite. La posizione più importante, scrive La Nazione, è quella di Riccardo Sottil, nel mirino di Genoa, Sassuolo e Spal. In tutti i casi, l’esterno avrà spazio a disposizione per giocare. L’ultima parola però spetterà proprio al giocatore. Che alla fine della giornata ha deciso di considerare la proposta della Spal quella più adatta per puntare a una crescita professionale decisiva.

IN USCITA ANCHE BOATENG E CECCHERINI