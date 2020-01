In queste ore di mercato, non solo Sottil potrebbe lasciare la Fiorentina. Come scrive La Nazione, a margine dell’affare Duncan si è parlato di un ritorno di Boateng al Sassuolo, ma esiste anche una pista Parma, dove comunque può finire (in prestito) Eysseric. Infine Ceccherini. Il difensore è sul piede di partenza.