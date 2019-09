Sottil brilla, lo ha notato un club inglese. A Parma ci saranno degli osservatori

Non dovrebbe partire titolare Riccardo Sottil questa sera contro l’Atalanta, ma al Tardini di Parma saranno comunque presenti osservatori del Tottenham. Lo riporta Calciomercato.com, che mette così in guardia la Fiorentina circa la permanenza di uno dei suoi giovani più pregiati, cui manca una collocazione tattica nel 3-5-2 varato da Montella (LEGGI la probabile formazione viola). Gli Spurs giocano con il 4-2-3-1, una disposizione adatta al numero 11 gigliato. Se ne riparlerà comunque a gennaio, per adesso Sottil è una risorsa della Fiorentina.