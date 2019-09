Probabile formazione: Montella conferma l’11 anti Juventus, ma attenzione a Boateng

Fiorentina a caccia della prima vittoria in campionato. Dopo aver pareggiato contro la Juventus, oggi alle 18 a Parma i viola affronteranno l’Atalanta.

Quotidiani concordi: Montella dovrebbe confermare il modulo, 3-5-2, e uomini che hanno fatto bene contro la Vecchia Signora. Quindi: Dragowski in porta, difesa composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres, centrocampo con Badelj, Pulgar e Castrovilli, sulle fasce Lirola e Dalbert, in attacco Chiesa e Ribery. L’unica variante la fornisce il Corriere dello Sport che schiera Chiesa sulla fascia al posto di Lirola e Boatang in attacco con Ribery.