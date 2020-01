Sopresa Ranieri, il giocatore è già in ritiro con l’Ascoli

Secondo quanto riporta AlfredoPedullà.con, Luca Ranieri, che da tempo aveva scelto l’Ascoli come destinazione desiderata per il prestito fino a fine stagione, ha ricevuto il via libera dalla Fiorentina. Lo stesso difensore classe 1999 è già arrivato a Roma nel ritiro del club marchigiano che si prepara alla partita di sabato in casa del Livorno.

