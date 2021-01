Sogno Papu Gomez-Torreira, saranno eventuali colpi last minute

Il mercato della Fiorentina subirà un’accelerata in particolare dopo il 20 gennaio, quando le richieste delle squadre possono farsi meno esose. Come scrive La Nazione, in quest’ottica i viola tenteranno eventuali affondi su Papu Gomez e Lucas Torreira. L’argentino resta una pista complessa, visto che è uno degli obiettivi principali di Milan e Inter, ma potrebbe rappresentare il colpo a sorpresa dell’ultima ora. Il regista dell’Atletico Madrid invece piace anche al Toro, che non rappresente un ostacolo insormontabile per via dei buoni rapporti aperti con l’operazione Kouamé.

Asse di mercato con il Torino: la Fiorentina insiste per Izzo