Sky: occhio al tentativo del Parma per Josè Callejon. Arrivano le prime risposte

Non solo Zirkzee e Man, il Parma ha intenzione di operare una vera e propria rivoluzione sugli esterni. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio per Sky Sport, i ducali starebbero facendo in questi momenti un tentativo per Josè Callejon, al centro di un equivoco tattico alla Fiorentina.

Arriva anche la versione di Alfredo Pedullà, che conferma il contatto ma ne annuncia anche il cattivo esito. Seguiranno aggiornamenti appena disponibili. Anche Radio Bruno conferma questa versione, soprattutto per il fatto che la Fiorentina non è convinta di rinforzare una diretta concorrente per la tranquillità in classifica come il Parma.

Segui passo passo il calciomercato nelle ultime ore