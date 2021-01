Continua a tenere banco la nota vicenda Papu Gomez. Il fuoriclasse atalantino è ormai da tempo finito fuori dalla rosa di Giampiero Gasperini, e il suo nome (e non potrebbe essere altrimenti) anima questa sessione di calciomercato. Durante la trasmissione Calciomercato in onda su Sky Sport, il noto esperto in materia, Gianluca Di Marzio ha spiegato come l’Atalanta non sia interessata a vendere il proprio talento alle big della Serie A. Per evitare di rafforzare una diretta concorrente. A questo punto è intervenuto l’opinionista ed ex calciatore Marocchi, parlando così: “La squadra ideale per il Papu è la Fiorentina. Fossi in lui non ci penserei due volte. Sarebbe una bellissima storia d’amore e a Firenze potrebbe rilanciarsi alla grande”. Di Marzio però ha spento un po’ gli entusiasmi, ammettendo che possa essere una soluzione papabile, anche se al momento Papu Gomez rifiuta la Fiorentina.