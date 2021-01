Manca solo l’ufficialità, ma possiamo scrivere che l’avventura di Pol Lirola alla Fiorentina è terminata. Lo spagnolo sta per diventare un nuovo giocatore del Marsiglia. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, domani l’ex Sassuolo, comunque convocato per la gara di oggi contro il Cagliari, svolgerà le visite mediche col club transalpino.

