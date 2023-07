L'Arabia Saudita non si ferma e vuole fare ancora spese in Europa. Secondo quanto riporta Sky Sport, nel mirino di alcuni club del campionato saudita è finito anche il centrocampista viola Sofyan Amrabat. Contatti in corso con l'entourage del marocchino, non ancora con la Fiorentina. Da capire se il giocatore vorrà andare e che tipo di offerta arriverà al club.