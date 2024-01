Sky: la caccia all’esterno non è finita. Rilancio viola per Ramazani

La Fiorentina torna alla carica per Largie Ramazani, esterno classe 2001 in forza all'Almeria

Contrariamente a quanto uscito in giornata, la Fiorentina torna alla carica per Largie Ramazani. Come riporta Sky Sport, il club viola - alla ricerca di un esterno in queste ultime ore di calciomercato - ci sta provando per il ventiduenne dell'Almeria. Cercato anche dalla Lazio nelle scorse settimane, ha una valutazione di 6 milioni di euro e poco più di una settimana fa aveva segnato un gol e fornito un assist contro il Real Madrid.