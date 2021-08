Sky Inghilterra: il West Ham molla la presa su Zouma, Milenkovic resta un opzione

La società londinese è alla ricerca di un difensore centrale

Il West Ham è alla ricerca di un centrale difensivo. L'ipotesi però dell'interesse per Kurt Zouma del Chelsea è scartata. Almeno secondo Sky Sport Inghilterra. Stando a quanto riporta il giornalista Dharmesh Sheth, l'ingaggio elevato (4 milioni) e la volontà del giocatore di voler restare nel club campione d'Europa complica e non poco la trattativa, tanto da definire "improbabile" questo trasferimento. Resta viva, invece, come scrive lo stesso giornalista l'ipotesi che porta a Nikola Milenkovic. Il centrale serbo della Fiorentina piace al club londinese. Come vi abbiamo riportato in esclusiva nella giornata di ieri: il West Ham, insieme alla Juventus, sono le due società al momento più forti sull'ex Partizan