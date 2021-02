Sky conferma: Milenkovic, addio probabile in estate. In pole c’è una big inglese

Nikola Milenkovic è sicuramente uno degli uomini viola più al centro delle voci calciomercato. Il contratto in scadenza nel 2022 fa gola a molti club e probabilmente qualcosa si muoverà a breve. Angelo Mangiante, noto giornalista di Sky Sport, attraverso un tweet parla proprio della situazione legata al futuro del centrale serbo, sul quale è forte l’interesse di una potenza del calcio inglese. Ecco quanto affermato “Nikola Milenkovic è in scadenza nel giugno 2022. In questo momento trovare un accordo con la Fiorentina è molto difficile, anche se un addio è probabile in estate. Al momento il Manchester United è la prima scelta nella corsa al difensore serbo“

