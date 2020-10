Sky: Chiesa rinnova a Coverciano, poi visite mediche per la Juve (in Toscana)

Secondo quanto riportato da Sky, il rinnovo pro forma tra Chiesa e Fiorentina si sta concretizzando in questi minuti. Il ragazzo firmerà i documenti tramite PEC all’interno del Centro Tecnico di Coverciano visto che sta rispondendo alla convocazione del Ct Mancini. Non raggiungerà quindi il Centro Sportivo “Davide Astori”. In seguito, per accelerare i tempi, svolgerà le visite mediche per la Juventus in una clinica privata in Toscana. I DETTAGLI DELLA CESSIONE ALLA JUVE

