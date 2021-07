Sky: Borja Valero-Lebowski, più di uno scherzo sui social. Il sogno è possibile

Il giocatore ha preso in considerazione l’idea partita inizialmente solo come scherzo

Sul portale del noto esperto di calciomercato, GianlucadiMarzio.com, si parla della possibilità di un trasferimento che avrebbe dell'incredibile, Borja Valero in promozione al Lebowski . Nell'articolo si scrive come questo trasferimento non sia surreale, anzi... Proprio ieri lo stesso club grigionero commentava la notizia con un comunicato tutto da ridere . Questo un estratto del pezzo:

Dalla viralità della suggestione e dallo scherzo del web, ora si sta passando a cose un po’ più concrete: grazie all’ampiezza che ha preso la campagna social e al forte legame del giocatore con la città, Borja Valero ha preso in considerazione l’idea partita inizialmente solo come scherzo. E ci starebbe pensando. Il giocatore avrebbe piacere a dare una mano al Lebowski e il club grigionero, che si è trovato nel mezzo di questo ciclone social senza esserne l’artefice, ora sogna di poter accogliere l’ex professionista. In poche parole: il Lebowski potrebbe tesserare Borja Valero grazie a uno scherzo partito un po’ a caso, così tanto per fantasticare...