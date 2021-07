Borja Valero al Lebowski? Più di un sogno e lo cerca anche un’altra società

Lo spagnolo potrebbe tornare in campo sui campi del campionato di promozione toscana, lo cercano CS Lebowski e Settignanese

Una suggestione o forse qualcosa di più. La Nazione parla in questi termini del possibile ritorno in campo di Borja Valero con il grigionero del Centro Storico Lebowski. Il club che ormai è diventato un’icona nazionale per il calcio di una volta, che basa i suoi principi sulla genuinità del pallone, Nessuna delle parti in causa conferma, ma intanto intorno allo spagnolo si sono accesi entusiasmo e curiosità. Il club che ha scalato le categorie fino alla Promozione vorrebbe ingaggiare Borja. A conferma del legame speciale tra lo spagnolo e Firenze e della sua voglia di continuare a giocare per puro divertimento. Non solo il Lebowski, ma anche la Settignanese, dove gioca nelle giovanili il figlio Alvaro si era fatta avanti.