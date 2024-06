Sky: Bonaventura, questione rinnovo non chiusa. Previsti nuovi contatti

Non è ancora definitivamente tramontata la possibilità che Jack Bonaventura possa restare ancora in maglia viola. Come riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport infatti, la prossima settimana sono attesi nuovi contatti tra la Fiorentina e l'entourage del calciatore e non è esclusa che la questione rinnovo possa riaprirsi.