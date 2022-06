Skriniar al PSG e Milenkovic in nerazzurro? Non è detto, anzi. La situazione

Sono ormai tre anni che di questi tempi Nikola Milenkovic appare sempre con la valigia in mano, pronto a lasciare la maglia viola per abbracciare il miglior offerente. Magari l'estate 2022 potrebbe essere la volta buona, oppure no. Perché tutto dipende dalla volontà del centrale serbo: il suo contratto scade nel giugno 2023 e di sicuro in questi giorni sta riflettendo sul da farsi. Intanto, comunque, si può affermare che il suo eventuale passaggio all'Inter non è che sia così scontato. In nerazzurro Milenkovic dovrebbe rimpiazzare Milan Skriniar, sul quale c'è l'interesse del PSG. I meneghini per lo slovacco chiedono 70 milioni, i parigini al massimo possono spingersi a 40 e già stanno guardando a delle alternative (Pau Torres del Villareal o Gabriel Magalhaes dell'Arsenal), in più lo stesso Skriniar vuol restare alla corte di Simone Inzaghi. Lo riporta tuttomercatoweb.com.