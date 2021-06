Sirene spagnole per Pulgar, tre club della Liga sul cileno

Sulle tracce del mediano cileno, impegnato in Copa America, ci sarebbe il Celta Vigo che si unisce ad altri due club de La Liga

Erick Pulgar continua ad attirare l'attenzione in Spagna, dove molti club de La Liga lo avrebbero messo nel mirino. Almeno secondo quanto riporta fichajes.net, sito iberico specializzato in calciomercato. Per il portale il mediano cileno sarebbe l'ideale sostituto individuato dal Celta Vigo, qualora il club galiziano decida di privarsi di Renato Tapia. La stella peruviana della squadra, profilo ambito da club come Bayern Monaco e Atletico Madrid. Pulgar sarebbe l'ideale sostituto individuato dal Celta, aiutato nell'operazione dalla volontà del ragazzo. Il cileno - secondo il network - vorrebbe lasciare Firenze e la Fiorentina, dopo due stagioni deludenti.