Sirene ‘blaugrana’ per Julian Alvarez: il Barcellona lo soffia alle italiane?

Il Barcellona si è inserito con forza su Julian Alvarez: il rinnovo col River Plate potrebbe favorire la trattativa coi 'blaugrana'

Il River Plate ha proposto il rinnovo a Julian Alvarez (SCHEDA) , il cui contratto scade a dicembre 2022. L’attaccante argentino - scrive calciomercato.com - è legato ai "Millionarios" e sta valutando con il suo agente Hidalgo la possibilità di firmare per un altro anno o due. Con una condizione vincolante: la clausola da 25 milioni di euro non deve essere ritoccata o eliminata.

Il River avrebbe così maggiore potere contrattuale, ma non cambierebbero le ambizioni del ragazzo che vuole giocare in Europa. Magari al Barcellona, inseritosi con decisione negli ultimi giorni. I blaugrana potrebbero essere favoriti dall’eventuale rinnovo di Alvarez, perché intenzionati a proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto. Le italiane - Milan, Juve, Inter e Fiorentina - rischiano di rimanere beffate. Il futuro del crack argentino, classe 2000, potrebbe essere in Catalogna.